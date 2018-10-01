Нацбанк оголосив про стабілізацію на валютному ринку України

Курс гривні залишився практично на рівні попереднього місяця.

Ситуація на валютному ринку України протягом вересня в цілому стабілізувалася, і за підсумками місяця офіційний обмінний курс гривні до долара США і євро залишився майже на рівні серпня.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за вересень, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, стабілізація стала результатом зниження ажіотажного попиту на валюту як на міжбанківському, так і на готівковому ринку, де відновилося переважання пропозиції готівкової валюти з боку населення над попитом.

Також повідомляється, що для зменшення інтенсивності коливань курсу регулятор зберігав свою присутність на валютному ринку, проводячи покупку і продаж валюти.

При цьому, на відміну від серпня, у вересні Нацбанк купив більше валюти, ніж продав, на суму близько 53 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України за серпень девальвувала до долара США на 5,7% за офіційним обмінним курсом.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, складають 28,18/28,21 гривні/долар.