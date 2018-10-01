Шахраї привласнили офіс "Платинум Банку" в Одесі

Фонд гарантування заявив про незаконне заволодіння нерухомістю ліквідованого "Платинум Банку" в Одесі вартістю 144 мільйона гривень.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив про незаконне переоформлення права власності на один із найбільш ліквідних активів ліквідованого "Платинум Банку" - нежитлову нерухомість площею понад 11 тисяч квадратних метрів у центрі Одеси оціночною вартістю 144 мільйони гривень.

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Як повідомила прес-служба Фонду, з Реєстру прав на нерухоме майно вилучено запис про право власності на об'єкт, а майно перереєстровано на громадянина Садігова Фаміл Тофік Огли, який в свою чергу передав права на майно компанії "Садіг Тофік", створеної за день до проведених маніпуляцій.

За інформацією Фонду, керівником цієї компанії є Марабян Давид Леванович, при цьому особа з таким же ім'ям внесен до бази даних сайту "Миротворець" як бойовик незаконних збройних формувань з позивним "Вірмен".

Фонд підкреслює, що проведена операція стала не першою спробою шахраїв заволодіти активом. У травні цього року була спроба переоформити майно на громадянина Гольця Семена Андрійовича, а наприкінці 2017 року невстановлені особи на підставі неіснуючого рішення суду наклали заборону на відчуження майна, щоб перешкодити Фонду виставити об'єкт на торги.

Посилаючись на попередню інформацію, Фонд повідомив, що за спробами позбавити банк права власності на майно стоять наближені до колишніх акціонерів банку особи.

Також повідомляється, що Фонд готує скаргу до Міністерства юстиції з вимогою в оперативному порядку скасувати незаконно вчинені реєстраційні дії та відновити право власності на майно "Платинум Банку".

Як повідомляв УНІАН, "Платинум банк" (раніше "Міжнародний іпотечний банк") працює на ринку України з 2005 року. Національний банк визнав "Платинум Банк" неплатоспроможним у січні 2017 року. Власниками істотної участі "Платинум Банку" регулятор визнав Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова до переходу на роботу в центробанк виконувала обов'язки голови правління "Платинум Банку". За даними ЗМІ, фінансові проблеми в банку були ще з середини 2016 року.