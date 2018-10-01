Бюджет з початку року недоотримав майже 19 мільярдів – Держказначейство
18:16, 01 жовтня 2018Фінанси
292 0
Порівняно з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету в січні-вересні зросли на 15%.
У Держказначействі порахували, скільки недоотримав бюджет-2018 / фото УНІАН
Державний бюджет України в січні-вересні 2018 року отримав 674,702 мільярда гривень доходів, що на 18,858 мільярда гривень, або на 2,7%, нижче планового показника на цей період.
Читайте такожДержказначейство підрахувало, скільки спорожніла скарбниця
Як свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, доходи держбюджету за 9 місяців 2018 року зросли на 88,944 мільярда гривень, або на 15,2%.
Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter