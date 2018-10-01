Проект бюджету-2019 в першому читанні Рада розгляне 18 або 19 жовтня

Сьогодні – останній день внесення пропозицій до законопроекту.

Верховна Рада України розгляне проект Державного бюджету на 2019 рік 18 або 19 жовтня.

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Про це на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту повідомив голова парламентського комітету з питань бюджету Андрій Павелко.

"Орієнтовно, 18 або 19 жовтня має відбутися розгляд такого законопроекту у першому читанні", - сказав він.

Павелко нагадав депутатам, що сьогодні – останній день внесення пропозицій до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік.

Проект заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4% і передбачає доходи на рівні 1,008 трильйона гривень, витрати – 1,094 трильйона гривень, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 трильйона гривень.