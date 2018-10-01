У вівторок в Україні подешевшає долар, але подорожчає євро

Офіційний курс НБУ на 2 жовтня: 100 USD – 2821,2677 гривні; 100 EUR – 3274,3633 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 2 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2821,2677 (1 жовтня – 2826,9931)

100 EUR – 3274,3633 (1 жовтня – 3272,5272)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,21/28,24 гривні/долар.

Після зміцнення на 3 копійки в першій половині дня, гривня у другій половині дня повернулася до рівня закриття попередніх торгів.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 32,73/32,77 гривні/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 28,2142 гривні/долар.