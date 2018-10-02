Гройсман анонсував "системне підвищення" пенсій вже з березня 2019 року

За його словами, зараз перед ним стоїть 2 завдання: з одного боку, не допустити краху економіки України через невиконання зобов'язань перед міжнародними партнерами, з іншого – захистити людей.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв «системне підвищення» пенсій вже з 1 березня 2019 року.

Про це голова уряду заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, коментуючи проект Держбюджету на наступний рік.

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«Ми підвищуємо пенсії, але я б хотів, щоб українські пенсіонери отримували ще вищі. Вже з 1 березня ми проіндексуємо пенсії і це буде системне підвищення, кожен рік. Але важкі завдання не виконуються миттєво», – заявив Гройсман.

За його словами, зараз перед ним стоїть 2 завдання: з одного боку, не допустити краху економіки України через невиконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, з іншого – захистити людей. Він зазначив, що для цього розробляється система субсидій, які компенсують ризики для незахищених категорій населення.

«У 2017 році почали процес зміни мінімальної зарплати. Цим ми підштовхуємо зростання, зокрема середньої зарплати. Сьогодні роботодавці, відчуваючи дефіцит кадрів, уже йдуть на її підвищення. Це означає, що у грудні ми зможемо мати середню зарплату не менше 10 тис. грн», – додав прем’єр.

Ми підвищуємо пенсії, але я б хотів, щоб українські пенсіонери отримували ще вищі. Вже з 1 березня ми проіндексуємо пенсії і це буде системне підвищення, кожен рік. Але важкі завдання не виконуються миттєво. #УрядГройсманаpic.twitter.com/Itagks6foP — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 жовтня 2018 р.

У мене є 2 завдання: з одного боку не допустити крах економіки України через невиконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, з іншого - захистити людей. Для цього ми розробляємо систему субсидій, які компенсують ризики для незахищених категорій. pic.twitter.com/eHe9VElFrn — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 жовтня 2018 р.