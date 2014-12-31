Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися ще на $10 млрд

Міжнародні резерви РФ станом на 26 грудня становили 388,5 мільярда доларів проти 398,9 мільярда доларів на 19 грудня, повідомив в середу Банк Росії, передає РИА Новости.

Таким чином, резерви за тиждень знизилися на 10,4 мільярда доларів, або на 2,6%.

За підсумками 2013 року міжнародні резерви РФ скоротилися на 5% - до 510 мільярдів доларів. Резерви досягли історичного максимуму на початку серпня 2008 року - 598 мільярдів доларів. У період кризи резерви знижувалися до 376 млрд доларів (в середині березня 2009 року).

Читайте такожРубль може впасти до 120 за долар - російські економісти

Міжнародні резерви РФ, представляють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.