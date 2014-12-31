Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися ще на $10 млрд
Резерви досягли історичного максимуму на початку серпня 2008 року - 598 мільярдів доларів. У період кризи резерви знижувалися до 376 млрд доларів (в середині березня 2009 року).
Міжнародні резерви РФ станом на 26 грудня становили 388,5 мільярда доларів проти 398,9 мільярда доларів на 19 грудня, повідомив в середу Банк Росії, передає РИА Новости.
Таким чином, резерви за тиждень знизилися на 10,4 мільярда доларів, або на 2,6%.
За підсумками 2013 року міжнародні резерви РФ скоротилися на 5% - до 510 мільярдів доларів. Резерви досягли історичного максимуму на початку серпня 2008 року - 598 мільярдів доларів. У період кризи резерви знижувалися до 376 млрд доларів (в середині березня 2009 року).
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Міжнародні резерви РФ, представляють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.