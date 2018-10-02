В Україні подорожчав алкоголь

Зростання цін становитиме від 5% до 20%.

З 2 жовтня в Україні підвищиться вартість алкогольних напоїв в результаті підняття мінімальних роздрібних цін. Зростання цін становитиме від 5% до 20%.

Читайте такожВ Україні за рік стало вдвічі більше "паленого" алкоголю

Згідно з постановою уряду, мінімальні гуртово-відпускні ціни на горілку підвищені з розрахунку на 1 л чистого спирту на 19,5%, або на 52,33 гривні, до 321 гривні, роздрібні — на 12,4%, або на 49,24 гривні, до 447 гривень, пише ZN.ua.

Таким чином, 0,5 л горілки подорожчає до 89,4 гривень (проти 79,55 грн до подорожчання), а пляшка сухого вина обійдеться у 42 гривні, кріплені вина і вермути подорожчають до 49 гривень за пляшку (або на 8,9%), пляшка шампанського зросте на 12,4% в ціні - до 89 гривень. Також на 12% подорожчають віскі, джин і ром, на 7-9% подорожчає коньяк: "4" зірки - до 139,3 гривні, "5" зірок - до 151,7 гривні.

Другий етап підвищення цін на алкоголь відбудеться з 1 січня 2019 року, коли на 9% підвищаться акцизи.