Україна наступного року має погасити $15 мільярдів боргів

Щорічно країна витрачає 5 млрд дол. на обслуговування зовнішніх боргів.

Україна у 2019 році має погасити 15 млрд доларів за зовнішніми боргами, заявив під час ефіру на одному з телеканалів прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Нам лише наступного року потрібно повернути 15 млрд доларів, які були взяті з 2005 по 2013 рік», - сказав він.

Також глава уряду зазначив, що протягом найближчих п'яти років країна має погасити 33 млрд доларів боргів перед зовнішніми кредиторами.

За його словами, щороку з держбюджету спрямовується близько 5 млрд доларів на обслуговування боргів.

Довідка УНІАН. Обсяг державного і гарантованого державою боргу України за січень-серпень 2018 року скоротився на 1,9% у доларовому еквіваленті - до 74,85 млрд дол., на 1,2% у гривневому еквіваленті - до 2,117 трлн грн.

Міжнародні резерви України на 1 вересня 2018 року становлять 17,232 млрд дол., що на 8,4% нижче за показник на початок року.

Національний банк до кінця року очікує надходження в резерви близько 5 млрд дол., включаючи черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, кредити Світового банку та Європейського Союзу, а також кошти від розміщення євробондів.