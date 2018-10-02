Чергові митно-тарифні ініциативи ставлять під загрозу торгівельні відносини України з ЄС і СОТ

Спроби депутатів самостійно створити нові товарні коди можуть зруйнувати Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Співавтори законопроектів №9059 і 9060 перебирають на себе функції Всесвітньої митної організації намагаючись створити нові коди УКТЗЕД, що порушує базові принципи міжнародних зобов’язань України.

Про це пише експерт Державної митної служби, керівник проекту «Митниця – «Без купюр» Павло Верещагін.

"Аналізував зареєстровані у вересні 2018 р. законопроекти № 9060 і 9059. Вражає інноваційний цинізм окремих народних депутатів, з яким вони маніпулюють Українською класифікацією товарів. Депутати фактично намагаються створити нові коди в УКТЗЕД для окремих товарів, ігноруючи той факт, що в інших країнах світу ці товари класифікуються в інших товарних підпозиціях", – пояснює Павло Верещагін.

На думку експерта, такий «новітній» підхід депутатів грубо порушує логіку побудови Гармонізованої системи опису та кодування товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. Що матиме негативні наслідки для зовнішньої політики України та її іміджу в світі.

"Виникає питання, а навіщо тоді Україні взагалі потрібні міжнародні структури та угоди – якщо певні особи можуть керуватися виключно власними інтересами. Має місце повне ігнорування базових принципів найважливіших міжнародних угод, на яких базується митна справа у світі", – впевнений Верещагін.

З ним згоден і уповноважений з питань підприємництва при Державній фіскальній службі України Тарас Качка, який брав участь у переговорах щодо створення зони .вільної торгівлі з Євросоюзом.

"Нові коди зовнішньої торгівлі краще не вигадувати. Бо коли ми щось вигадуємо – починають і проти нас щось вигадувати. Багато кодів виписано в нашій Угоді про асоціацію з Євросоюзом. Відповідно, починаються різночитання. Наприклад, якщо хтось вирішить змінити код по сирах, то в ЄС можуть відповісти: так, у Вас нульове мито за старим кодом, але якщо код новий – мито 20%. Щоб зняти такі ризики, щоб не було спроб маніпуляцій – таких речей краще уникати", – пояснює Качка.

За словами експерта, односторонні зміни кодів можуть створити проблеми для України і в рамках Світової організації торгівлі.

"Це лише на перший погляд коди – суто бухгалтерська річ. Насправді, це стосується наших торговельних відносин з усіма країнами світу. Наші торговельні відносини в рамках Світової організації торгівлі – теж класифікуються в рамках Гармонізованої системи", – нагадує Тарас Качка.

За його інформацією, усі хто займаються митною справою, дуже критично поставилися до ініціативи запровадження депутатами нових кодів зовнішньої торгівлі.

"Проблема не в товарі, про який йде мова в законопроекті, а в тому, що сам підхід неправильний. Це дуже небезпечний прецедент – відкриття своєрідного «ящику Пандорри». Можна боротися із палінням, але не треба при цьому створювати ризики для нашої зовнішньої торгівлі. Це абсолютно неправильний метод", – впевнений Качка.

Нагадаємо, зареєстровані законопроекти №№ 9059 і 9060 вводять нові коди УКТЗЕД – зокрема, «тютюнових виробів для електричного нагрівання» і «рідини для електронних сигарет».