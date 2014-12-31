Порошенко підписав закон щодо капіталізації та реструктуризації банків

Президент України Петро Порошенко підписав закон про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків (№ 1564).

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон був повернений до парламенту з підписом від президента 30 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому внесений урядом закон про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків (№ 1564), який передбачає комплекс заходів щодо поліпшення фінансової стійкості банківської системи України.

У першому читанні законопроект був прийнятий 25 грудня. Він входив в пакет підготовлених урядом законодавчих актів, необхідних для прийняття державного бюджету на 2015 рік.

Законом передбачається спрощення процедури докапіталізації банків, а також умови участі держави в капіталізації. Закон затверджує повноваження Міністерства фінансів з управління банками з державним капіталом, встановлення, у разі необхідності, мораторію на розподіл прибутку банку. Крім того, документ пропонує уточнити повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у частині передачі перехідному банку активів і зобов'язань декількох неплатоспроможних банків.

Уряд в рамках держбюджету на 2015 рік пропонує парламенту здійснювати урядові випуски облігацій внутрішньої держпозики у сумі 36,5 млрд грн для докапіталізації банків.

Девальвація гривні, анексія Криму Росією і військові дії на сході України призвели до суттєвих збитків банків. За інформацією Нацбанку України, загальні потреби в докапіталізації 35 найбільших банків за результатами проведеного стрес-тестування складають 66 млрд грн, у тому числі державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн.

Крім того, з початку року НБУ визнав неплатоспроможними 32 банки, які виводяться з ринку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. У кінці грудня фонд повідомив, що найближчим часом чекає команди на вихід з ринку щодо ще близько 10 банків. Водночас, НБУ пообіцяв надавати підтримку системним банкам, включаючи можливість їх докапіталізації з держбюджету.

Кабмін заклав у бюджет прогноз падіння економіки у 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлено в розмірі 475,240 млрд грн, витрати - 527 млрд 194 млн грн і з граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.