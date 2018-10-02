Куди інвестують гроші в Україні: головні сфери

Цікаво, що на 61,1% зросли капітальні інвестиції в поштову та кур'єрську галузі.

В Україні бізнес найчастіше інвестує гроші у модернізацію виробництва і придбання нових об'єктів. За темпами зростання інвестицій першість посів IT-сектор.

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Про це йдеться в матеріалі Обозреватель. За перші півроку 2018-го IT-сектор отримав на 64,9% інвестицій більше, ніж за цей же період минулого року. Цікаво, що на 61,1% зросли капітальні інвестиції в поштову та кур'єрську галузі.

Так, на третину свої інвестиції на цей рік збільшила "Укрпошта", щоправда, загальна сума складе всього 404 млн грн, що в десятки разів менше інвестиційних програм металургійних гігантів. Найбільше коштів "Укрпошта" витратить на будівництво і придбання "основних засобів роботи".

Найбільша кондитерська корпорація "Рошен" не публікує інформацію про капітальні інвестиції. Проте відомо, що крім соціальних проектів (гроші на зоопарк та "Рошен плазу"), корпорація також витратить 1,5 млрд грн на будівництво нової бісквітної фабрики в Борисполі.

Група "Метінвест" витратить понад 28 млрд грн в основному на модернізацію своїх підприємств. Наприклад, для скорочення викидів на комбінаті ім. Ілліча за $220 млн реконструюють аглофабрику, ще $185 млн витратять на ремонти. А на Північному та Інгулецькому гірничо-збагачувальних комбінатах впроваджують технологію, яка дозволить піднімати руду з кар'єру по конвеєру без залучення додаткової техніки. На нього також витратять $220 млн.