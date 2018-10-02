Розроблені «Батьківщиною» пропозиції до бюджету-2019 здатні подолати бідність – Тимошенко

За словами Юлії Тимошенко, Україна, за міжнародними рейтингами, нині знаходиться в десятці найбідніших країн світу, і пропонований урядом фінансовий план закріплює це становище.

Фракція «Батьківщина» підготувала цілий комплекс пропозицій до проекту Державного бюджету на наступний рік, ухвалення якого дозволить не підвищувати тарифи, а також виплачувати людям гідні зарплати і пенсії.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу із трибуни Верховної Ради.

«Якщо уряд та президент приймуть наші пропозиції до бюджету на 2019 рік, ми зможемо зупинити падіння економіки України, ту жахливу бідність, яка нині є», – сказала лідер фракції.

За словами Юлії Тимошенко, Україна, за міжнародними рейтингами, нині знаходиться в десятці найбідніших країн світу, і пропонований урядом фінансовий план закріплює це становище.

Кошторис на 2019 рік Голова партії назвала бюджетом повної стагнації, бідності та бюджетом подальшої руйнації України. Він, серед іншого, передбачає централізацію ресурсів замість децентралізації.

«Наша команда надала пропозиції, які ставлять на місце політику із заробітною платою та пенсією людей, ставлять на місце тарифну політику, закривають всі офшорні сфери, які впливають на бюджет», – зазначила політик.

Нагадаємо, напередодні Юлія Тимошенко заявляла, що в разі відмови влади внести до кошторису на 2019 рік пропоновані «Батьківщиною» правки одразу після президентських виборів його буде переглянуто.