Експерт прогнозує падіння гривні після нового підвищення цін на газ

Перший обвал гривні може відбутися до католицького Різдва.

Експерт прогнозує зниження курсу гривні після підвищення цін на газ в Україні. За словами директора Інституту трансформації суспільства, економіста і політолога Олега Соскіна, перший обвал гривні може відбутися до католицького Різдва.

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«Прогнозую, що перший обвал гривні може відбутися до католицького Різдва, тобто до 25 грудня. Якщо обвалу в ці числа вийде уникнути, то буде ще друга небезпечна точка – кінець січня і лютий місяць, після Хрещення», - відзначає Соскін, передає «Главред».

Експерт додає, що в бюджетах на 2018 і 2019 роки значиться цифра 30-30,5 гривень за долар, але уряд моментально проскочить ці показники. «Адже він підніме ціну на газ для населення, ніяких кредитів Україна вже не отримає, а з 19 жовтня гряде велика виплата боргів. Зокрема, потрібно буде погасити "заморожені" реструктуризовані кредити, точніше "тіло" кредитів, які залишила нам "у подарунок" Яресько – це близько 15 мільярдів доларів», - додав Соскін.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна переглянути державний бюджет для його відповідності цільовим показникам дефіциту в рамках програми співпраці та забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Водночас Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 жовтня підвищила мінімальні ціни на газ для промспоживачів на 9,7% – до 13439 грн за тис. куб. м.

Кабмін 28 вересня залишив незмінною ціну на газ для населення до 18 жовтня. Переговори з МВФ тривають.