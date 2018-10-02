У Кабміні розповіли, коли середня зарплата українців досягне 15 тисяч гривень

За словами міністра соцполітики, середня зарплата в Україні в грудні цього року досягне позначки 10 тис. грн, протягом трьох-чотирьох років зможе досягти позначки в 15 тис. грн.

Кабінет міністрів України очікує, що до кінця цього року середня заробітна плата в країні становитиме 10 тис. грн. Про це під час ефіру на одному з телеканалів заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

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«Наприкінці року, в грудні, ми очікуємо, що середня заробітна плата в Україні досягне позначки в 10 тис. грн», - сказав він.

За його словами, країна впродовж трьох-чотирьох років зможе досягнути позначки в 15 тис. грн середньої зарплати.

«Якщо ми будемо забезпечувати всередині України політику заохочення зростання заробітних плат, ми реально за 3-4 роки зможемо на той рівень заробітної плати, який публічно озвучено, вийти. І це буде конкурентоспроможна заробітна плата, яка змусить людей замислитися, чи варто їхати за кордон чи залишитися в Україні. Це реально», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн уже у другому півріччі поточного року в разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.