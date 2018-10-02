Порошенко платить за рекламу томосу мільйони гривень з власних коштів – ЗМІ
Президент України Петро Порошенко платить за рекламу томосу на ТБ власні кошти, йдеться про мільйони гривень.
Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на прес-службу Адміністрації президента.
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"На трансляцію телевізійної реклами "Ми Україна" не було витрачено жодної копійки з державного бюджету. Дана рекламна кампанія, відповідно до укладених договорів з телеканалами, була сплачена з особистих коштів Петра Порошенка, з яких сплачені всі податки", - йдеться у повідомленні АП.
В Адміністрації президента не змогли назвати конкретну суму витрат, бо рекламна кампанія ще не завершилась.
"Оскільки рекламна кампанія на підтримку отримання Україною томоса ще триває, остаточну суму назвати ще не є можливим, але вона точно сягатиме кільканадцяти мільйонів гривень", - підсумували в АП.
Разом з тим у прес-службі зазначили, що ця сума буде відображена згідно з законом на сайті Нацагентства з запобігання корупції як "суттєва зміна у майновому стані", а також у декларації Порошенка за 2018 рік.
"Усі витрати, пов’язані з розміщенням матеріалу, президент відобразить в декларації за 2018 рік", - наголосили в АП.
В серпні повідомлялось, що українські соцмережі на правах реклами пропонують користувачам сторінку «Томос-2018», яка пропагує надання автокефалії Церкві в Україні.
На сторінці публікуються коментарі Глави УПЦ КП Патріарха Філарета, а також відомих у країні людей. Зокрема, у рекламних роликах Томосу знялися засновник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай, волонтер і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, вчений Ігор Козловський, народна артистка України Руслана Лижичко.