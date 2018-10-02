Порошенко платить за рекламу томосу мільйони гривень з власних коштів – ЗМІ

В прес-службі АП наголосили, що на телевізійну рекламу «Ми Україна» не було витрачено «жодної копійки» бюджетних коштів.

Президент України Петро Порошенко платить за рекламу томосу на ТБ власні кошти, йдеться про мільйони гривень.

Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на прес-службу Адміністрації президента.

Читайте також"Це питання нацбезпеки": у Порошенка відповіли на позов за звернення до Константинополя щодо Томосу

"На трансляцію телевізійної реклами "Ми Україна" не було витрачено жодної копійки з державного бюджету. Дана рекламна кампанія, відповідно до укладених договорів з телеканалами, була сплачена з особистих коштів Петра Порошенка, з яких сплачені всі податки", - йдеться у повідомленні АП.

В Адміністрації президента не змогли назвати конкретну суму витрат, бо рекламна кампанія ще не завершилась.

"Оскільки рекламна кампанія на підтримку отримання Україною томоса ще триває, остаточну суму назвати ще не є можливим, але вона точно сягатиме кільканадцяти мільйонів гривень", - підсумували в АП.

Разом з тим у прес-службі зазначили, що ця сума буде відображена згідно з законом на сайті Нацагентства з запобігання корупції як "суттєва зміна у майновому стані", а також у декларації Порошенка за 2018 рік.

"Усі витрати, пов’язані з розміщенням матеріалу, президент відобразить в декларації за 2018 рік", - наголосили в АП.

В серпні повідомлялось, що українські соцмережі на правах реклами пропонують користувачам сторінку «Томос-2018», яка пропагує надання автокефалії Церкві в Україні.

На сторінці публікуються коментарі Глави УПЦ КП Патріарха Філарета, а також відомих у країні людей. Зокрема, у рекламних роликах Томосу знялися засновник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай, волонтер і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, вчений Ігор Козловський, народна артистка України Руслана Лижичко.