Порошенко підписав закон про легалізацію зарплат

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сторінку документу на сайті Верховної Ради.

Як відомо, депутати проголосували закон в ніч на понеділок. Він передбачає радикальне зниження ставки єдиного соціального внеску з нинішнього 41% до 16,4% для тих роботодавців, які погодяться здійснити низку кроків для виведення зарплат з тіні.

Читайте такожПарламент знизив ставку єдиного соцвнеску з 41% до 16,4%"Держава зробила неймовірний крок. І ми вірим нашому бізнесу, що він зробить крок назустріч не державі, а людям", – сказав тоді прем'єр Арсеній Яценюк.