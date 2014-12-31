Порошенко підписав закон про легалізацію зарплат
21:26, 31 грудня 2014Фінанси
0
Президент Петро Порошенко підписав закон про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці.
Президент підписав закон про зниження соцвнеску / Фото УНІАН
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сторінку документу на сайті Верховної Ради.
Як відомо, депутати проголосували закон в ніч на понеділок. Він передбачає радикальне зниження ставки єдиного соціального внеску з нинішнього 41% до 16,4% для тих роботодавців, які погодяться здійснити низку кроків для виведення зарплат з тіні.
Читайте такожПарламент знизив ставку єдиного соцвнеску з 41% до 16,4%"Держава зробила неймовірний крок. І ми вірим нашому бізнесу, що він зробить крок назустріч не державі, а людям", – сказав тоді прем'єр Арсеній Яценюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter