Гройсман розповів про плани України і Китаю подвоїти товарообіг

За словами прем'єра, відносини двох країн щороку поглиблюються, і сфер взаємного інтересу стає більше.

Україна і Китай планують подвоїти товарообіг до 10 мільярдів доларів, а також розглядають нові можливості співпраці в агросфері, енергетиці, будівництві, насамперед інфраструктурних об'єктів, та в інших сферах.

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Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, які він озвучив в ході зустрічі з послом Китаю в Україні Ду Веєм.

Прем'єр також зазначив, що відносини двох країн щороку поглиблюються і сфер взаємного інтересу стає більше.

В ході зустрічі Гройсман подякував дипломата за успішне завершення проекту надання укомплектованих машин швидкої допомоги для України, а також висловив надію на успішне проведення міжнародної виставки China International Import Expo 2018, в роботі якої візьме участь і українська делегація.

Як повідомляв УНІАН, Китай входить до десятки країн - найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту в Китай є продовольство.

На початку грудня 2017 року Україна та Китай підписали дорожню карту щодо реалізації ініціатив "Економічного поясу Великого шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях", покликаних посилити економічне співробітництво між Європою і Азією.

Ініціатива Китаю "Один пояс - один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Ду Вей зазначав, що цей проект немислимий без України.

Проекти в рамках "Шовкового шляху" в перспективі можуть дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії в країни Середньої Азії.