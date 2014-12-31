Порошенко підписав закон про бюджет України на 2015 рік

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Документ було ухвалено Верховною Радою 29 грудня, близько 4-ї години ранку.

За це рішення проголосували 233 народних депутати із 329, зареєстрованих у залі.

Зокрема від «Блоку Петра Порошенка» закон підтримали 120 депутатів, від "Народного фронту" - 81, "Самопомочі" - 10, Радикальної партії - 17, позафракційних - 5, а від «Опозиційного блоку», "Батьківщини", груп "Воля народу" та "Економічний розвиток" за ухвалення бюджету не проголосував жоден депутат.

Бюджет на 2015 рік, розрахований з прогнозу падіння економіки в 4,3% за інфляції 13%.

Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, видатки - 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету у 63,670 млрд грн.

Також в ніч на 29 грудня Рада ухвалила пакет необхідних законопроектів для забезпечення дохідної частини бюджету.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, представляючи проект бюджету, зазначав, що документ буде коригуватися у залежності від домовленостей з кредиторами. Причому перший такий перегляд відбудеться не пізніше 15 лютого 2015 р.

Читайте такожУ 2015 році з оборонного бюджету 14 млрд грн підуть на розвиток озброєнняЯценюк також зазначив, що однією з цілей ухваленого закону є фінансування національної безпеки і оборони, на що заплановано «безпрецедентний обсяг» коштів. За його словами, безпосередньо на безпеку і оборону в 2015 році планується направити 80 млрд грн. Додатково 1,8 млрд грн буде направлено на виплати всім мобілізованим, яких буде призвано до лав Збройних Сил України, 2,9 млрд грн - на інші органи безпеки і оборони, 6 млрд грн становитимуть державні гарантії державним компаніям «Укроборонпрому» для придбання нової військової техніки та її ремонту для Збройних Сил України. «Фактично загальний обсяг фінансування витрат на національну безпеку й оборону – 90 млрд гривень», - зазначив Яценюк.

Крім того, 500 млн грн піде на добудову дитячої лікарні «Охматдит».

Києву буде виділено 1,9 млрд грн на обслуговування запозичень.

Яценюк також повідомив, що уряд планує отримати від продажу ліцензій 3G щонайменше 6 млрд грн. «Мінімальний обсяг буде 6 млрд грн», - сказав Яценюк. При цьому, за його словами, якщо від цього продажу буде отримано більше коштів, то вони будуть зараховані як надходження від приватизації, загальний обсяг яких на 2015 рік становить 17 млрд грн.

Яценюк також повідомив, що «прийнято рішення про розподіл дивідендів компанії «Укрнафта», тому ми включаємо в доходи державного бюджету загальну суму в розмірі 1,78 мільярдів гривень».

За словами Яценюка, 3 млрд грн із 4,5 млрд грн, виділених на капітальні витрати, буде спрямовано до Фонду регіонального розвитку. «При розподілі коштів на Фонд регіонального розвитку ми хочемо зробити акцент на інфраструктурні проекти на селі, що обов'язково треба зробити», - зазначив він.

Також Яценюк зазначив, що Кабмін готовий включити до законопроекту пункт про скорочення зарплат чиновників.

«Прошу проголосувати, а 15 лютого ми разом дамо країні новий бюджет», - сказав Яценюк.

Глава уряду також підкреслив, що із 7 січня Кабінет міністрів почне роботу з міжнародними кредиторами щодо закону про Державний бюджет.