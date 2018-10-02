Експорт товарів з України зріс до $27 мільярдів

Найбільшу питому вагу в українському експорті належить продукції АПК та харчової промисловості.

Експорт товарів з України в січні-липні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, збільшився на 12,7% - до 26,9 мільярда доларів.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням, український експорт зростає вже 19 місяців поспіль.

У міністерстві зазначили, що експорт продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості склав 9,8 мільярда доларів (це на 0,6% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року), продукції металургійного комплексу – 7,2 мільярда доларів (зростання на 30,1%), а продукції машинобудування – 3,2 мільярда доларів (зростання на 14,9%).

Що стосується мінеральних продуктів, то сума експорту становить 2,5 мільярда доларів, що на 7,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Експорт продукції хімічної промисловості зріс на 26,1% – до 1,5 мільярда доларів, деревини і паперової маси на 29,5% – до 1,2 мільярда доларів.

Зростання експорту промислових товарів склав 20,3% (всього на суму 852,9 мільйона доларів), а продукції легкої промисловості – 18,7% (716,7 мільйона доларів).

Згідно з повідомленням, найбільшу питому вагу в українському експорті належить продукції АПК та харчової промисловості (36,4%), продукції металургійного комплексу (26,8%), машинобудування (11,8%) і мінеральним продуктам (9,1%).

"ЄС залишається найбільшим торговельним партнером України. Експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 18,7% порівняно з 7 місяцями 2017 року і становить близько 11,3 мільярда доларів. При цьому його питома вага в загальному експорті товарів з України за підсумками 7 місяців 2018 року становить 42,1%. Крім ЄС, Україна більше продавала своїх товарів за перші сім місяців 2018 року до Росії (8% від загального обсягу експорту), Туреччини (5,8%), Індії (5,2%), Китаю (4,2%), Єгипту (4,1%)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, оборот торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та ЄС у січні-липні поточного року збільшився на 4,4% порівняно з аналогічним періодом 2017 року і становить 4,6 мільярда доларів.

У 2017 році Україна поставила в ЄС агропродовольчої продукції на 5,8 мільярда доларів, перевищивши рекордні показники експорту в цей регіон докризових 2012 і 2013 років у 5 мільярдів доларів і досягнувши найвищого за час незалежності показника.

Європейський Союз у 2017 році імпортував сільгосппродукції до України на 2,27 мільярда доларів.