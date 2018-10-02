У середу в Україні подорожчає долар, але подешевшає євро

Офіційний курс НБУ на 3 жовтня: 100 USD – 2827,6259 гривні; 100 EUR – 3263,9286 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2827,6259 (2 жовтня – 2821,2677)

100 EUR – 3263,9286 (2 жовтня – 3274,3633)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 28,27/28,29 гривні/долар.

Поточні котирування на 5 копійок нижче за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,60/32,62 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,2723 гривні/долар.