Газета «Голос України» опублікувала закон про держбюджет на 2015 рік

Газета "Голос України" опублікувала закон про державний бюджет України на 2015 рік.

Закон опублікований у спеціальному випуску газети №254 від 31 грудня.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 31 грудня підписав Закон «Про державний бюджет України на 2015 рік».

Документ був ухвалений Верховною Радою 29 грудня близько 4-ї години ранку. За це рішення проголосували 233 народних депутата із 329 зареєстрованих у залі.

Бюджет на 2015 рік розрахований з прогнозу падіння економіки в 4,3% за інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, видатки - 527,194 млрд грн з граничним обсягом дефіциту держбюджету у 63,670 млрд грн.