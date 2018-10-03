У Росії розробляють план відмови від долара - ЗМІ

За даними ЗМІ, Росія може відв'язати економіку від американського долара.

Уряд РФ готує свій проект про дедоларизацію російської економіки - відмову від долара.

Про це повідомляє The Bell, посилаючись на три джерела, ознайомлені з ходом обговорень.

Через один-два тижні його повинен затвердити російський прем'єр Дмитро Медведєв, стверджує один з них. Зазначається, що законопроект готується "за мотивами" плану глави ВТБ Андрія Костіна, який той представив президенту РФ Володимиру Путіну у липні.

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Костін, представляючи Путіну свій план, говорив про необхідність заходів, спрямованих на розширення використання рубля у міжнародних розрахунках, й просив їх підтримати. Глава ВТБ заявив, що президент РФ "в цілому" підтримав його пропозицію щодо дедоларизації російської економіки.

Про повну відмову від долара не йдеться, запевняє Костін. На поступову дедоларизацію, за його оцінкою, піде як мінімум п'ять років.

План уряду РФ не передбачає жодних обмежувальних або заборонних заходів. "Заборони розрахунків у доларах не буде", - запевнив The Bell співрозмовник в одному з відомств, що беруть участь в обговоренні питання.

Наголошується, що головний акцент буде зроблений на створення можливостей для розрахунків у національних валютах, полегшення валютного контролю та лібералізацію валютного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Росії почав падати рубль – долар досяг піку за 2,5 року. На відкритті торгів 10 вересня курс долара на Московській біржі перевищив 70 руб., чого не траплялося з 16 березня 2016 року.