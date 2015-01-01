Литва стала 19-ю країною, яка перейшла на євро

Як сказав у відеозверненні віце-президент Європейської комісії, який відповідає за євро і соціальний діалог, Валдіс Домбровскіс, латвієць за національністю, ця подія є символічним моментом «не лише для Литви, але і для зони євро в цілому».

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За повідомленнями литовських ЗМІ, на честь переходу країни на євро у Вільнюсі на днях була складена піраміда з литовських центів висотою 2,87 м, яка важить 831 кг. На її створення пішло більше мільйона монет на суму понад 10 тис. литовських літів, що дорівнює 2900 євро.

Президент Литви Даля Грібаускайте підписала перший в історії державний бюджет, який розрахований у євро.

Як відомо, у 2013 році до зони євро приєдналася Латвія, а Естонія - у 2011 році.

Литва стане 19-тою країною єврозони.

Раніше УНІАН повідомляв, що Литва звернулася до Ради Європейського Союзу із заявою, що Федеральна митна служба Росії посилила контроль вантажного і легкового транспорту на російсько-литовському кордоні.