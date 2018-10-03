Найбільший збиток серед банків, які працюють в Україні, отримали російські «дочки»

На «Сбербанк» і «ВТБ Банк» припало 8,7 млрд грн збитку.

Найбільший збиток за січень-серпень 2018 року серед банків, які працюють в Україні, отримали дочірні структури російських державних банків - «Сбербанк» і «ВТБ Банк», на які припало 8,7 млрд грн збитку.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі «Сбербанк» отримав 7,083 млрд грн збитку, «ВТБ Банк» - 1,624 млрд грн збитку.

Згідно з наведеними даними, більшість, або 64 з 81 банку, який працює в Україні, за 8 місяців отримали прибуток.

Найбільші показники прибутку у «ПриватБанку» (9,730 млрд грн), «Райффайзен Банку Аваль» (3,681 млрд грн), «Укрсиббанку» (1,733 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-серпень 2018 року отримали 13,747 млрд грн прибутку, що в 4 рази вище показника за аналогічний період 2017 року в розмірі 3,429 млрд грн.