Сьогодні набула чинності податкова реформа: головні зміни

Згідно з документом, кількість податків скоротилася з 22 до дев'яти. Залишилися податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, рентна плата, збори, а також місцеві податки: податок на майно і єдиний податок, передає Новое время.

Передбачена спеціальна система оподаткування підприємств аграрного сектора. Зернотрейдери не будуть мати права на відшкодування ПДВ. Воно залишається лише у виробників сільськогосподарської продукції.

Від 15% до 20% підвищується ставка податку для пасивних доходів фізичних осіб: відсотків, роялті та інвестиційних доходів. Для дивідендів, виплачених суб'єктами підприємницької діяльності, які є платниками податку на прибуток, ставка 5%. Для суб'єктів підприємницької діяльності, які не є платниками податку на прибуток - ставка 20%.

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На постійній основі встановлена ставка рентної плати для нафти і конденсату - 45% з покладів до 5 кілометрів, 21% - з покладів понад 5 км; для природного газу, реалізованого не для потреб населення - 55% з покладів до 5 км, і 28% з покладів понад 5 км.

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Поетапно підвищуються ставки незалежно від глибини видобутку щодо так званих договорів про спільну діяльність: 1 квартал - 60%, 2 квартал - 65%, починаючи від третього кварталу - 70%.

Зберігається на постійній основі стягнення рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку.

Оподатковуватимуться одержані фізичною особою доходи від інститутів спільного інвестування за ставкою 20%. Для юридичних осіб доходи від інститутів спільного інвестування включаються в базу оподаткування.

Залишається збільшення фінансового результату платника податку на прибуток на 30% вартості товарів за окремими операціями з вилученням норми про обмеження віднесення на витрати товарів, робіт і послуг, придбаних у суб'єктів спрощеної системи оподаткування.

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Збережено пільговий режим оподаткування для освіти та медицини.

Передбачається тестовий режим застосування електронної системи адміністрування ПДВ з 1 лютого до 1 липня.

Введений податок на розкішні автомобілі - як дизельні, так і бензинові машини з об'ємом двигуна понад 3 тис. куб. см, віком до 5 років.

Встановлена ставка акцизного податку з роздрібних продажів пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива в розмірі 5% від обсягу реалізації. Арсеній Яценюк наголосив, що ці кошти будуть зараховуватися в місцеві бюджети.

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Збережені чинні податкові пільги для підприємств громадських організацій інвалідів.

Введено й оподаткування обігу лотерей за ставкою 10%.

Від 1 липня вводиться електронний кабінет платника податків. Це повинна зробити податкова адміністрація, де фактично буде електронне досьє кожного платника податків. З часу введення електронного адміністрування ПДВ у повному обсязі припиняється перевірка вхідного ПДВ.