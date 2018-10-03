ДФС і «Філіп Морріс Україна» вийшли на завершальну стадію вирішення інвестиційної суперечки

Інформацію підтвердили в ДФС та Раді бізнес-омбудсмена.

Інвестиційна суперечка між Державною фіскальною службою і компанією «Філіп Морріс Україна», яка є одним з найбільших платників податків в Україні, має бути конструктивно вирішена вже найближчим часом. Сторони виходять на фінішну пряму у досягненні компромісу.

Про це повідомив виконуючий обов'язки заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов після зустрічі із представниками компанії на чолі з генеральним директором «Філіп Морріс Україна» Михалісом Александракісом.

«Непростий та довготривалий процес розв'язання інвестиційного спору між компанією «Філіп Морріс» та державою Україна виходить на конструктивний рівень. Відбулося напрацювання спільної позиції ДФС та «Філіп Морріс» у питанні врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди», – заявив Бамбізов.

За його словами, обидві сторони погодились, що необхідно знаходити спільну мову якнайшвидше.

«Наскільки нам відомо, компромісне рішення щодо цієї суперечки очікується найближчим часом», – заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

Цю ж інформацію підтвердила і заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка, яка зазначила, що усі формальності підготовлені та наразі ДФС спільно з представниками компанії працюють над відповідним проектом.

При цьому заступник бізнес-омбудсмена підкреслила, що Рада бізнес-омбудсмена з самого початку суперечки підтримувала позицію компанії «Філіп Морріс Україна».

«З самого початку суперечки у 2016 р. ми підтримували позицію компанії. І за нашою статистикою, у 90% випадків суперечок між державою і бізнесом, коли Рада бізнес-омбудсмена стає на бік компанії, пізніше судові органи теж приймають рішення на користь компанії», – заявила Коротка.

Це, на думку заступника бізнес-омбудсмена, говорить про те, що Державній фіскальній службі варто покращувати власні внутрішні процедури досудового адміністративного оскарження.

«ПрАТ «Філіп Морріс Україна» продовжує конструктивний діалог з урядом України щодо врегулювання питань захисту іноземних інвестицій у встановлений законодавством та міжнародними договорами України спосіб. Про хід діалогу ми поінформували президента України під час його зустрічі з представниками бізнесу у Сполучених Штатах», – повідомили в прес-службі ПрАТ Філіп Морріс Україна.

Нагадаємо, суперечка між «Філіп Морріс Україна» і Державою фіскальною службою стосувалася т.зв. «режиму митної переробки». У 2015-2016 рр. компанія завозила до України сировину в рамках цього режиму і вивозила готову продукцію за межі України. Позицію «Філіп Морріс Україна» підтримано Міністерством фінансів України і департаментом організації митного контролю ДФС. У той же час підрозділ податкового і митного аудиту ДФС наполягав на неможливості здійснювати переробку товарів на підставі договорів, відмінних від договорів на переробку. Слід зазначити, що Верховною Радою було внесено зміни до Митного кодексу України, якими прямо встановлюється, що вид зовнішньоекономічного договору не може бути підставою для заборони підприємствам здійснювати переробку товарів, що перебувають під митним контролем.

За 2017 р. компанія «Філіп Морріс Україна» сплатила до зведеного бюджету України 13,5 млрд грн, у т.ч. 11,8 млрд грн акцизного податку.