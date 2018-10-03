Україна підкорює зовнішні ринки: експерти пояснили успіх вітчизняного бізнесу
Українські бізнесмени поступово починають експансію на зовнішні ринки та створюють позитивну динаміку для розвитку економіки.
За даними Державної служби статистики, станом на кінець 2017-го українські компанії влили в акціонерний капітал іноземних компаній 6,3 мільярда доларів. У піковий 2013-ий їхній обсяг становив трохи більше 686 мільйонів. У компаній, які інвестують, експерти вбачають схожість, йдеться у сюжеті "5 каналу".
Ключові гравці — вертикально інтегровані холдинги з якісно і прозоро вибудуваною структурою. Для них інвестиції за кордон — це ключова умова збереження ринків збуту. І на сьогодні такі все частіше з’являються в Україні, констатують експерти.
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"Насправді це дуже позитивні сигнали. Те, що відбувається у світі, завжди країни сприяють експансії власних компаній на інші ринки. Адже разом із цим збільшується і прибуток, так чи інакше — в результаті маємо додаткові надходження, і вплив країн теж транслюється через їхні корпорації", — запевняє Сергій Фурса, спеціаліст із цінних паперів DragonCapital.
Серед тих, хто зумів, найчастіше звучать компанії харчпрому, агрохолдингу і підприємства гірничої металургії. У списку "Миронівський хлібопродукт" із фабриками у Нідерландах та Словенії, заводи T.B.Fruit у Польщі, потужності групи "Метінвест" в Італії, Болгарії та США. Та поки ще наміри "Нібулона" інвестувати у порти Єгипту.
"Це один із таких, ви знаєте, елементів сприйняття країни. І якщо якась компанія стає глобальною, чи товар тієї компанії стає глобальним, то репутація країни сприймається через призму цього товару", — пояснює експерт-міжнародник Василь Мирошниченко.
Україна, на жаль, не є вагомим гравцем на міжнародному ринку капіталу, констатують експерти. Але поступова її інтеграція у реальний іноземний бізнес призведе до позитивного впливу на економіку країни.