Україна підкорює зовнішні ринки: експерти пояснили успіх вітчизняного бізнесу

Україна, на жаль, не є вагомим гравцем на міжнародному ринку капіталу, констатують експерти. Але поступова її інтеграція у реальний іноземний бізнес призведе до позитивного впливу на економіку країни.

Українські бізнесмени поступово починають експансію на зовнішні ринки та створюють позитивну динаміку для розвитку економіки.

За даними Державної служби статистики, станом на кінець 2017-го українські компанії влили в акціонерний капітал іноземних компаній 6,3 мільярда доларів. У піковий 2013-ий їхній обсяг становив трохи більше 686 мільйонів. У компаній, які інвестують, експерти вбачають схожість, йдеться у сюжеті "5 каналу".

Ключові гравці — вертикально інтегровані холдинги з якісно і прозоро вибудуваною структурою. Для них інвестиції за кордон — це ключова умова збереження ринків збуту. І на сьогодні такі все частіше з’являються в Україні, констатують експерти.

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"Насправді це дуже позитивні сигнали. Те, що відбувається у світі, завжди країни сприяють експансії власних компаній на інші ринки. Адже разом із цим збільшується і прибуток, так чи інакше — в результаті маємо додаткові надходження, і вплив країн теж транслюється через їхні корпорації", — запевняє Сергій Фурса, спеціаліст із цінних паперів DragonCapital.

Серед тих, хто зумів, найчастіше звучать компанії харчпрому, агрохолдингу і підприємства гірничої металургії. У списку "Миронівський хлібопродукт" із фабриками у Нідерландах та Словенії, заводи T.B.Fruit у Польщі, потужності групи "Метінвест" в Італії, Болгарії та США. Та поки ще наміри "Нібулона" інвестувати у порти Єгипту.

"Це один із таких, ви знаєте, елементів сприйняття країни. І якщо якась компанія стає глобальною, чи товар тієї компанії стає глобальним, то репутація країни сприймається через призму цього товару", — пояснює експерт-міжнародник Василь Мирошниченко.

Україна, на жаль, не є вагомим гравцем на міжнародному ринку капіталу, констатують експерти. Але поступова її інтеграція у реальний іноземний бізнес призведе до позитивного впливу на економіку країни.