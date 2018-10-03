У Кабміні вирішили, як рахувати трудовий стаж підприємців

Трудовий стаж підприємцям за 1998-2003 роки зараховуватимуть на підставі довідки про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - постанова Кабміну.

Трудовий стаж підприємцям для призначення пенсій за період із 1998 по 2003 роки зараховуватимуть на підставі довідки про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

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Відповідну постанову «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає прес-служба Кабінету міністрів.

Відповідно до зазначеної постанови, трудовий стаж підприємцям за період із 1 січня 2004 року до 31 грудня 2017 року зараховуватимуться за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) незалежно від суми сплачених коштів.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня 2017 року, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховується за новою формулою і залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.

На початку березня Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи заявило про наміри впровадити законодавчі зміни для того, щоб при нарахуванні пенсії роль стажу була вагомішою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатою.