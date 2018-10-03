Україна до кінця року має виплатити $610 мільйонів боргу

Наступного року обсяг виплат становитиме 5,8 мільярда доларів.

Обсяг майбутніх виплат України щодо зовнішнього державного боргу до кінця 2018 року – у четвертому кварталі, становить 17,247 мільярда гривень, або 610 мільйонів доларів за поточним курсом Національного банку України.

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Як свідчить графік прогнозних боргових платежів на сайті Міністерства фінансів за діючими угодами на 1 жовтня, в тому числі чекають платежі з погашення боргу на 13,714 мільярда гривень (485 мільйонів доларів) і його обслуговування на 3,533 мільярда гривень (125 мільйонів доларів).

Згідно з наведеними даними, з початку року Україна заплатила зовнішнім кредиторам 74,096 мільярда гривень, що за поточним курсом НБУ становить 2,620 мільярда доларів, і з урахуванням майбутніх платежів річний обсяг виплат становитиме 3,230 мільярда доларів.

У 2019 році платежі з погашення та обслуговування зовнішнього державного боргу становитимуть 165,395 мільярда гривень (5,849 мільярда доларів), у тому числі 53,590 мільярда гривень (1,895 мільярда доларів) у першому кварталі; 47,672 мільярда гривень (1,686 мільярда доларів) – у другому; 56,459 мільярда гривень (1,997 мільярда доларів) – в третьому; 7,673 мільярда гривень (271 мільйон доларів) – у четвертому.

Обсяг майбутніх зовнішніх боргових платежів в 2020 році становить 169,902 мільярда гривень, або 6,009 мільярда доларів за поточним курсом НБУ.

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-серпень 2018 року скоротився на 1,9% в доларовому еквіваленті - до 74,85 мільярда доларів, що на 1,2% в гривневому еквіваленті становить 2,117 до трильйона гривень.