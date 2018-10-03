У Росії вирішили дедоларизувати економіку

Уряд Росії не має наміру забороняти доларові розрахунки, проте працює над зниженням залежності економіки країни від американської валюти.

Російські Мінфін, Мінекономрозвитку і Банк Росії підготували пропозиції щодо дедоларизації економіки.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву глави Мінекономрозвитку РФ Максима Орєшкіна.

"Певний набір пропозицій з нашого боку, від Міністерства фінансів та Центрального банку, підготовлений. Це стимулюючі заходи, які роблять такого роду операції ефективнішими, простішими та зручнішими для компаній", - сказав він.

За словами російського міністра, мова йде про "створення комплексу стимулюючих заходів" для того, щоб користуватися іншими валютами було зручніше. Орєшкін нагадав, що такий процес вже йде з Китаєм.

Сьогодні прес-служба російського кабміну повідомила, що уряд Росії не має наміру вводити заборону на доларові розрахунки, однак "опрацьовує шляхи зниження залежності економіки країни від американської валюти.

Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моїсеєв також позитивно оцінив ідею дедоларизації, підкресливши при цьому, що про повну заборону на використання долара в Росії не йдеться. Він додав, що Росія може досягти істотного прогресу у дедоларизації за 1,5-2 роки.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Росії почав падати рубль – долар досяг піку за 2,5 року. На відкритті торгів 10 вересня курс долара на Московській біржі перевищив 70 руб., чого не траплялося з 16 березня 2016 року