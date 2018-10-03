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Українці зможуть отримувати другу пенсію, але за неї доведеться заплатити

17:45, 03 жовтня 2018
Фінанси
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Заплатити за другу пенсію українцям доведеться вже зараз / фото УНІАН

НКЦПФР підготувала законопроект про запуск примусової накопичувальної пенсійної системи. Якщо депутати підтримають ініціативи чиновників, українці, хочуть вони того чи ні, будуть отримувати другу пенсію. До того ж зможуть оформляти її достроково, дарувати близьким і заповідати спадкоємцям. Правда, для цього доведеться розпрощатися з 15% своєї зарплати.

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Про це повідомляє UBR.ua.

"Затримки з виплатами пенсій влітку нинішнього року наочно продемонстрували кризу існуючої пенсійної системи. Лише цього року ПФ висмоктав із бюджету, як у чорну діру, 140 мільярдів гривень. І в майбутньому, за прогнозами експертів, вона лише зростатиме, стримуючи розвиток економіки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення проблеми давно відомо і випробувано – накопичувальна пенсійна система. У цьому разі громадяни самі збирають собі на майбутні виплати. Причому, зібрані таким чином гроші не просто висять на рахунках, а працюють – їх інвестують. В теорії, відсотки при цьому повинні перекривати девальвацію нацвалюти і навіть заробити для людини "непогану надбавку до пенсії". У плюсі й економіка – накопичені в пенсійному фонді кошти пускають на фінансування перспективних національних проектів.

Затримки з виплатами пенсій продемонстрували кризу пенсійної системи / фото УНІАН

Втім, у системи є один серйозний недолік - заплатити за майбутні плюшки доведеться вже зараз. Кожен місяць на початковому етапі українець повинен буде відраховувати 2% своїх доходів. При цьому якщо за рік середньомісячний оклад зросте на 5% і більше, ставка відрахування зросте на 1%. І так доти, доки не сягне граничних 15%. І це не враховуючи відрахувань ЄСВ, що сплачуються зараз на соціальну пенсію.

"Уникнути виплат не зможуть навіть ті, хто покаже державі нульовий дохід", - підкреслює видання.

Втім, це далеко не єдина проблема масштабної пенсійної реформи. Адже законодавці ніяк не залагодили питання інвестиційних ризиків. З одного боку, учасників накопичувальної системи буде контролювати НКЦПФР, з іншого - немає ніяких державних гарантій захисту заощаджень.

Примітно, що крім суто гіпотетичних проблем існує й низка цілком реальних. Ключова полягає в тому, що інфраструктура фондового ринку України на даний момент абсолютно не готова до такої реформи.

Експерти звертають увагу, що сама ідея – це крок у правильному напрямку, подібні системи запроваджені, наприклад, у Франції і Швейцарії. Але в України на даний момент немає фінансової подушки, щоб здійснити успішний перехід на нові пенсійні рейки. У деяких країнах реформа не дала позитивного результату. Навіть у сусідній Росії, яка вибудовувала подібну систему і накопичила за рахунок потужного потоку нафтодоларів резервний фонд, пенсійна реформа провалилася.

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Теги: #пенсії#накопичувальна пенсійна система#пенсії в Україні