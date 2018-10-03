Українці зможуть отримувати другу пенсію, але за неї доведеться заплатити

Щомісяця на початковому етапі українець повинен буде відраховувати щонайменше 2% своїх доходів. Уникнути виплат не зможуть навіть ті, хто покаже державі нульовий дохід.

НКЦПФР підготувала законопроект про запуск примусової накопичувальної пенсійної системи. Якщо депутати підтримають ініціативи чиновників, українці, хочуть вони того чи ні, будуть отримувати другу пенсію. До того ж зможуть оформляти її достроково, дарувати близьким і заповідати спадкоємцям. Правда, для цього доведеться розпрощатися з 15% своєї зарплати.

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Про це повідомляє UBR.ua.

"Затримки з виплатами пенсій влітку нинішнього року наочно продемонстрували кризу існуючої пенсійної системи. Лише цього року ПФ висмоктав із бюджету, як у чорну діру, 140 мільярдів гривень. І в майбутньому, за прогнозами експертів, вона лише зростатиме, стримуючи розвиток економіки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення проблеми давно відомо і випробувано – накопичувальна пенсійна система. У цьому разі громадяни самі збирають собі на майбутні виплати. Причому, зібрані таким чином гроші не просто висять на рахунках, а працюють – їх інвестують. В теорії, відсотки при цьому повинні перекривати девальвацію нацвалюти і навіть заробити для людини "непогану надбавку до пенсії". У плюсі й економіка – накопичені в пенсійному фонді кошти пускають на фінансування перспективних національних проектів.

Втім, у системи є один серйозний недолік - заплатити за майбутні плюшки доведеться вже зараз. Кожен місяць на початковому етапі українець повинен буде відраховувати 2% своїх доходів. При цьому якщо за рік середньомісячний оклад зросте на 5% і більше, ставка відрахування зросте на 1%. І так доти, доки не сягне граничних 15%. І це не враховуючи відрахувань ЄСВ, що сплачуються зараз на соціальну пенсію.

"Уникнути виплат не зможуть навіть ті, хто покаже державі нульовий дохід", - підкреслює видання.

Втім, це далеко не єдина проблема масштабної пенсійної реформи. Адже законодавці ніяк не залагодили питання інвестиційних ризиків. З одного боку, учасників накопичувальної системи буде контролювати НКЦПФР, з іншого - немає ніяких державних гарантій захисту заощаджень.

Примітно, що крім суто гіпотетичних проблем існує й низка цілком реальних. Ключова полягає в тому, що інфраструктура фондового ринку України на даний момент абсолютно не готова до такої реформи.

Експерти звертають увагу, що сама ідея – це крок у правильному напрямку, подібні системи запроваджені, наприклад, у Франції і Швейцарії. Але в України на даний момент немає фінансової подушки, щоб здійснити успішний перехід на нові пенсійні рейки. У деяких країнах реформа не дала позитивного результату. Навіть у сусідній Росії, яка вибудовувала подібну систему і накопичила за рахунок потужного потоку нафтодоларів резервний фонд, пенсійна реформа провалилася.