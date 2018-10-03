У четвер в Україні подорожчають долари та євро

Офіційний курс НБУ на 4 жовтня: 100 USD – 2832,0055 гривні; 100 EUR – 3270,4000 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2832,0055 (3 жовтня – 2827,6259)

100 EUR – 3270,4000 (3 жовтня – 3263,9286)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,23/28,27 гривні/долар.

Поточні котирування на 2 копійки вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,57/32,61 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,3359 гривні/долар.