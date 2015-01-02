Президент підписав закони про зниження ставки ЄСВ, оптимізацію пільг та платіжний баланс

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Так, 31 грудня було повернуто з підписом від президента закон про реформування загальнообов`язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці (№1573), який передбачає зменшення сплати єдиного соціального внеску з нині діючої ставки 41% до 16,4%.

Також 31 грудня президент підписав закон про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (№1577). Законом, зокрема, передбачається, що у 2015 році максимальний розмір заробітної платні працівникам державних органів та бюджетних установ не буде перевищувати 7 мінімальних заробітних плат. Крім того, з урахуванням економічної ситуації, за результатами першого півріччя 2015 року Кабмін затвердить порядок індексації заробітних плат, грошового забезпечення, пенсійних та соціальних виплат.

Читайте такожГазета «Голос України» опублікувала закон про держбюджет на 2015 рікЗаконом визначено, що чисельність працівників Генеральної прокуратури у 2015 році скорочується з 20 до 15 тисяч. Водночас скасовується вихідна допомога при виході на пенсію прокурорам, а при звільненні вони отримують допомогу, як і всі працівники на державній службі.

Серед іншого, скорочується кількість працівників органів внутрішніх справ зі 172 тис. до 152 тис. При цьому фінансування Міноборони, МВС та Нацгвардії залишається в тих межах, які визначені проектом закону про держбюджет.

Щодо пільгового проїзду було ухвалено рішення, що до 1 червня 2015 року пільговий проїзд залишається без змін, а після цієї дати ця пільга надаватиметься інвалідам 1-ї і 2-ї груп, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також учням із малозабезпечених сімей, особам, які їх супроводжують, та супроводжують інвалідів 1-ї групи і учасникам бойових дій.

Крім того, 31 грудня Порошенко підписавзакон про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року (№1562), що передбачає тимчасове, строком на 12 місяців, введення додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дозволить збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн.

У ході обговорення законопроекту прем`єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що імпортний збір вводиться тільки після відповідних консультацій з представниками ЄС. Також він повідомив, що імпортний збір не торкнеться мазуту, вугілля, ліків, медичних виробів, які використовуються для гемодіалізу та лікування онкохворих.

Напередодні голосування у другому читанні, глава фракції ”Блоку Петра Порошенка”, народний депутат Юрій Луценко зазначав, що додаткові імпортні мита будуть застосовуватися до російського імпорту відразу ж, з моменту вступу закону в силу, в той же час, європейський імпорт також буде обкладений додатковим збором, але тільки після узгодження цієї норми з європейською стороною.