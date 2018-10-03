Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією - міністр соцполітики

Лише 300 тисяч українців сплачують податки у пенсійну систему Польщі.

До Польщі виїхала найбільша кількість українських заробітчан - близько двох мільйонів, з них лише один мільйон офіційно працевлаштовані.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, лише 300 тисяч українців сплачують податки у пенсійну систему сусідньої держави. Решта не платить страхові внески і у них не йде страховий стаж. Відтак після повернення до України вони матимуть труднощі з пенсійним забезпеченням.

Читайте такожПонад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном – Мінсоцполітики

Рева зазначив, що Україна має угоди щодо трудової міграції з 21 країною, у яких прописаний механізм соціального захисту українських громадян. Однак попри два мільйони заробітчан у Польщі профільні міністерства України і Польщі досі не уклали відповідної угоди.

Міністр соціальної політики висловив сподівання, що така угода може бути підписана вже до кінця 2018 року. Це унеможливить випадки, коли працюючий українець не застрахований ні в Польщі, ані в Україні.

Як повідомляв УНІАН, наші співвітчизники у пошуках пристойних заробітків не гребують жодною вакансією. Наприклад, у 2017 році, розповідають експерти, 62% українців влаштувалися на роботу нелегально. Ризик потрапити у трудове рабство в такому випадку високий.