Кожна п'ята російська компанія виявилася збитковою

Частина російських компаній могла не вийти на самоокупність через санкції, падіння рубля, загальну економічну кризу в країні.

Російська федеральна податкова служба (ФПС) опублікувала фінансові результати 2,5 мільйона російських компаній - це друга хвиля масштабного розкриття даних про російський бізнес, з яких в 2016 році був знятий режим податкової таємниці.

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Про це повідомляє РБК.

Майже кожна п'ята компанія виявилася збитковою (до сплати податків), свідчать розрахунки видання на основі даних ФПС про доходи та витрати за бухгалтерської звітності організацій за 2017 рік. Частково це пов'язано з економічним падінням, частково - з податковими махінаціями, пояснюють експерти. Чверть компаній взагалі завершили минулий рік з нульовими доходами і витратами - здебільшого ті, хто хоч і не закриті, але вже не потрібні власникам.

"У деяких випадках це можуть бути компанії-одноденки або компанії, що беруть участь у податкових махінаціях, але їх відсоток має бути не дуже великим", - говорить керуючий партнер юридичної фірми "Лемчик, Крупський і партнери" Олександр Лемчик. Збитковість - одна з причин підвищеної уваги до компанії з боку податкової та виклику на спеціальну комісію", - уточнює він.

Наголошується, що збитки - це необов'язково ознака махінацій: частина компаній не могла вийти на самоокупність через санкції, падіння курсу рубля, загальну економічну кризу в країні. Серед збиткових можуть бути юридичні особи, створені під будівельні проекти, які згодом були заморожені. Збитковими могли стати й дочірні структури іноземних компаній, виручка яких через курсову різницю та загальне падіння попиту не покрила витрати.