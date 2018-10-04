В Україні набув чинності закон про "єдине вікно" на митниці

Зокрема, на митниці прибрали радіологічний контроль, який здійснювали екологи.

З сьогоднішнього дня в Україні набув чинності закон про оптимізацію здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України та законодавчому запровадженні механізму "єдиного вікна" на митниці.

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Документ опублікували 3 жовтня в офіційному парламентському виданні "Голос України", а згідно з положеннями закону він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Зокрема, закон спрощує процедури при митному оформленні товарів. Держоргани, які видають дозвільні документи на митне оформлення, відтепер зобов'язані подати їх в електронному вигляді в державну інформаційну систему "Єдине вікно міжнародної торгівлі". Мова йде про фітосанітарів, ветеринарів, екологів, радіологів та інших контролерів. У свою чергу, органи доходів і зборів не можуть вимагати від декларанта дозвільних документів у паперовому вигляді, якщо згідно із законом вони мали бути в системі "єдине вікно".

Крім того, на митниці прибрали радіологічний контроль, який здійснювали екологи. Представників екологічної служби будуть викликати, тільки якщо мобільні пристрої прикордонників покажуть перевищення радіаційного фону.

Таким чином, на митниці залишаться тільки митники і прикордонники. Вони будуть попередньо оглядати товари і протягом двох годин будуть вирішувати, пропустити їх чи викликати профільних експертів. У разі виклику експерти повинні прибути негайно і також протягом двох годин вирішити, пускати товар, заборонити пропуск або призначити інспектування /взяття проб / додаткову обробку.

Дані про будь-які вжиті щодо товара рішення вносять в інформаційну систему "єдине вікно".

Згідно із законом, автоматизована система управління ризиками (АСУР) є складовою єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів. Це повинно виключити неконтрольованість і різні підходи до визначення митної вартості товарів.

При тимчасовому вивезенні з України культурних цінностей треба буде надати документи про право на це.

Разом з тим передбачається встановити вищі зарплати програмістам спецпідрозділу Державної фіскальної служби, в розрахунку за станом на 2018 рік: провідному спеціалісту - 35 тисяч гривень, головному спеціалісту - 38,7 тисячі гривень, заступнику керівника - 42 тисячі гривень, керівнику підрозділу - 44 тисячі гривень.

Документ імплементує в українське законодавство частину положень Конвенції про спільний режим транзиту NCTS.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада прийняла закон щодо оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України та законодавчого запровадження механізму "єдиного вікна" на митниці. Закон імплементує необхідні законодавчі зміни для розвитку механізму "єдиного вікна". Зокрема, цим законом даються основи контролерам, санітарам, фітосанітарам, радіологічному контролю спільно з митницею проводити контроль в електронній формі.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко не підписав цей закон і повернув його у Верховну Раду зі своїми пропозиціями.

6 вересня Рада повторно прийняла закон з пропозиціями президента України Петра Порошенка.