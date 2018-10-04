Інфляція в Туреччині побила 15-річний рекорд

Обвал ліри спричинив у Туреччині найбільший за 15 років сплеск інфляції.

У вересні споживчі ціни в Туреччині зросли в річному вираженні на 24,52%.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

"З початку 2018 року турецька ліра втратила майже 40% вартості по відношенню до долара США, що викликало найбільший за останні 15 років стрімкий рівень інфляції. Серед причин називають взаємні санкції, введені США і Туреччиною під час конфлікту навколо арешту на території країни американського пастора", - йдеться в повідомленні.

Крім того, інвестори критикують як недостатню грошово-кредитну політику, що проводиться президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

У боротьбі з обвалом ліри і зростанням інфляції Центральний банк Туреччини у вересні підвищив базову облікову ставку на 6,25 пункту до 24%.

За словами міністра фінансів Туреччини Берату Албайрака, найгірше вже позаду. Він обіцяв до 2021 року поступово знизити інфляцію до 6%. Наступного тижня він має намір представити детальні плани досягнення цієї мети.