Світовий банк: без підтримки МВФ зростання економіки України може впасти нижче 2%

У разі продовження реформ і співпраці з МВФ зростання ВВП України у 2019 році може досягти 4%.

У разі продовження реформ в Україні та співпраці з Міжнародним валютним фондом зростання валового внутрішнього продукту у 2019 році може досягти 4%.

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Про це під час представлення економічного прогнозу Світового банку заявив провідний економіст і керівник програм банку по Білорусі, Молдові та Україні Фарук Хан.

«Якщо реформи і далі впроваджуватимуться, якщо буде досягнуто домовленість з МВФ, це буде позитивним сигналом для інвесторів. Якщо це станеться, то ми вважаємо, що економічне зростання у 2018 році буде на рівні 3,3%, а у 2019-му може бути 3,5%. А після виборної кампанії ми думаємо, що зростання може вийти на 4%», - сказав він.

Серед пріоритетних Хан назвав банківську і земельну (створення ринку землі сільгосппризначення) реформи.

Також він зазначив, що зростання ВВП у 2019 році без підтримки МВФ може скоротитися і впасти нижче рівня 2%.

Що стосується головних викликів для української економіки, то, на думку Світового банку, це великий зовнішній борг і необхідність його обслуговувати, падіння цін на товари, які йдуть на експорт, затримка проведення реформ і погіршення умов на зовнішніх ринках запозичення для країн, що розвиваються.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2018 році на 3,4% за інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% за інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України в поточному році на 3,2% за інфляції 11%.