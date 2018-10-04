Вісім українських банків потребують вливання грошей - НБУ

Ці банки зобов'язані виконати програми капіталізації до кінця поточного року.

Національний банк України за результатами оцінки якості активів і стрес-тестування банків за базовим макроекономічним сценарієм на 2018 рік виявив потребу в докапіталізації для восьми банків на загальну суму 6,1 мільярда гривень.

Читайте такожНацбанк може змінити монетарну політику

"За базовим сценарієм за підсумками стрес-тесту в цьому році банкам буде потрібно лише 6 мільярдів гривень докапіталізації. Порівняно з 220 мільярдами в 2015 році це дуже невеликий показник і абсолютно підйомний", - заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, представляючи результати оцінки стійкості банківської системи на брифінгу.

За інформацією регулятора, ці банки зобов'язані виконати програми капіталізації до кінця поточного року.

Разом з тим, в НБУ повідомили, що за несприятливим сценарієм ще п'ять банків вимагають капіталізації, і загальна потреба в капіталі для 13 банків за цим сценарієм становить 42,1 мільярда гривень.

Для покриття потреби в капіталі за несприятливим сценарієм банки повинні розробити і виконати плани реструктуризації до кінця 2019 року.

За інформацією регулятора, оцінка якості активів в 2018 році торкнулася 56 банків, при цьому 24 найбільших банка, на які сукупно припадає понад 90% активів всього банківського сектора, додатково проходили етап стрес-тестування.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у травні поточного року оголосив старт стрес-тестування найбільших банків, включаючи "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Ощадбанк Росії", "Укрсоцбанк", "ОТП банк", банк "Південний", "Креді Агріколь Банк", "Промінвестбанк", "Таскомбанк", "Прокредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ банк", банк "Кредит Дніпро", "Мегабанк", банк "Схід", "А-Банк", "Ідея Банк", "Універсал Банк" і "Банк інвестицій та заощаджень".