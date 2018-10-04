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Нацбанк очікує досягти домовленостей з МВФ якнайшвидше

16:22, 04 жовтня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Україна продовжує працювати над узгодженням оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом за результатами роботи вересневої місії МВФ у Києві.

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Про це повідомила журналістам перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

«Переговори йдуть нормально і в тому ключі, в якому мають іти. Нічого негативного немає - ми продовжуємо працювати, налаштовані прискоритися з обох сторін і якнайшвидше досягти повного розуміння і узгодження всіх позицій меморандуму», - сказала Рожкова.

Вона наголосила, що цей процес ніколи не був легким, оскільки меморандум підписують 4 представника української влади і представники керівництва Фонду, і питання меморандуму стосуються багатьох сфер.

«Ми, як Національний банк, віримо, що досягнемо домовленостей якнайшвидше і будемо працювати далі», - додала Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду працювала у Києві з 6 по 19 вересня. У день від'їзду місії очільник Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні заявив, що Фонд продовжить переговори з українським урядом.

Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року.

У Національному банку прогнозували отримання у цьому році від МВФ 1,9 млрд дол.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Минулого тижня голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що уряд досяг принципової домовленості з МВФ про поступове підвищення ціни на газ для населення до рівня імпортного паритету до квітня 2020 року, однак темпи зростання ціни поки обговорюються.

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Теги: #Нацбанк#кредит МВФ