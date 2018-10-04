Україні доведеться скоротити витрати держбюджету без продовження співпраці з МВФ - Світовий банк

До кінця року Україні на погашення дефіциту держбюджету та обслуговування боргів може знадобитися до 3,7 млрд доларів.

Україна буде змушена піти на скорочення видаткової частини державного бюджету на 2018 рік у разі, якщо їй не вдасться покращити ситуацію з виконанням дохідної частини, а також без підтримки Міжнародного валютного фонду.

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Про це під час презентації економічного прогнозу для України заявила економіст Світового банку у справах України Анастасія Головач.

«Хоча певне поліпшення виконання дохідної частини бюджету впродовж другої половини року дає певні надії на те, що таргетований показник дефіциту бюджету буде виконано в 2018 році, ми все одно не виключаємо, що уряду доведеться здійснювати додаткові заходи щодо зменшення видаткової частини під кінець року» , - сказала вона.

За її словами, спочатку Світовий банк вказував на свої побоювання щодо виконання дохідної частини держбюджету на 2018 рік у частині надходжень від податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та акцизів.

Протягом року ці побоювання виправдали себе, проте у липні-серпні ситуація покращилася.

Однак без значного поліпшення виконання прибуткової частини бюджету і без зовнішньої підтримки Україна буде змушена виходити на внутрішній ринок для отримання кредитних коштів, або скоротити видаткову частину держбюджету.

За словами Головач, до кінця року Україні на погашення дефіциту держбюджету та обслуговування боргів може знадобитися до 3,7 млрд доларів.

«Україна до кінця року потрібно буде профінансувати дефіцит бюджету, якщо будуть на це ресурси, а також профінансувати погашення внутрішнього боргу. Це приблизно 3,7 млрд доларів, включаючи дефіцит і погашення боргів. За умови, коли зовнішні ринки для України закриті, ці ресурси вона залучатиме на внутрішньому ринку або скорочуватиме видаткову частину бюджету», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-серпень 2018 року виконаний з профіцитом на рівні 11,798 млрд грн, що в 3,3 раза нижче профіциту за аналогічний період попереднього року у розмірі 38,470 млрд грн.

Зведений бюджет за цей період виконано з профіцитом на рівні 34,356 млрд грн, що у 2 рази нижче показника роком раніше у розмірі 68,646 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.