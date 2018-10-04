Місцева влада зберігає на депозитах у держбанках 15 мільярдів

У Держказначействі розповіли, що зараз на рахунках місцевих бюджетів та розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів знаходиться 71 млрд грн.

У державних банках України на рахунках місцевої влади перебуває близько 15 млрд грн.

Читайте такожУкраїні доведеться скоротити витрати держбюджету без продовження співпраці з МВФ - Світовий банк

Про це на селекторній нараді з регіонами щодо готовності до опалювального сезону 2018-2019 років повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз, передає Liga.net.

За її словами, зараз на рахунках місцевих бюджетів та розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів знаходиться 71 млрд грн.

Це кошти, які враховані на рахунках органів Казначейства. Крім того, місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом мають розміщені кошти на депозитних рахунках у державних банках. "Станом на 1 жовтня така сума становить близько 15 млрд грн", - зазначила голова Держказначейства.

Слюз додала, що гроші з депозитів повинні бути повернені на рахунки місцевої влади до 20 грудня.

Нагадаємо, Національний банк України дозволив органам місцевого самоврядування розміщувати держоблігації на фондових біржах з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати".