«ПриватБанк» попередив про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів

Це пов'язано з аварією у найбільших провайдерів мережі.

Найбільший банк України "Приватбанк" попередив про можливі тимчасові перебої в роботі своїх онлайн-сервісів і веб сайту через аварію ліній зв'язку в Німеччині, що торкнулася мережі найбільших українських провайдерів інтернету - компаній «Укртелеком» і DataGroup.

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Як повідомила прес-служба банку, факт аварії сьогодні, 4 жовтня, з 17.15 підтвердили оператори передачі даних.

Відзначається, що провайдери зв'язку планують усунути наслідки аварії каналів упродовж найближчої години.

Також повідомляється, що фахівці банку ведуть в екстреному режимі роботу з підключення резервних каналів передачі даних.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.