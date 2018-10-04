Долар дешевшає - Нацбанк значно зміцнив гривню

Офіційний курс НБУ на 5 жовтня: 100 USD – 2817.5055 грн; 100 EUR – 3240.6948 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2817.5055 (4 жовтня – 2832.0055)

100 EUR – 3240.6948 (4 жовтня – 3270.4000)

У четвер, 4 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,13/28,16 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 11 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,39/32,43 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1808 грн/дол.