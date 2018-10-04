«Укрпошта» виплатила понад $8 мільйонів за кредитами банку сина Януковича

Під час переговорів з кредиторами сума погашення заборгованості була зменшена на 1,8 млн дол.

Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» виплатила фінансові зобов'язання в розмірі 8,4 млн дол. за кредитом, наданим "Всеукраїнським банком розвитку", який раніше належав Олександру Януковичу - сину екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомила прес-служба оператора з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

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Згідно з повідомленням, «Укрпошта» виплатила 8,4 млн дол. за кредитами, отриманими у 2013 році у "Всеукраїнського банку розвитку". При цьому, під час переговорів з кредиторами сума погашення заборгованості була зменшена на 1,8 млн дол., а оператор домігся дисконту розміром майже у 20%.

«Укрпошта» відповідає всім узятим фінансовим зобов'язанням перед кредиторами та партнерами. Компанія остаточно виплатила фінансові зобов'язання «попередників», підтвердила статус платоспроможності і зараз не має прострочених виплат за кредитними зобов'язаннями», - сказав Смілянський.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року «Укрпошта» повідомила про плани реструктуризувати заборгованість в розмірі близько 8,5 млн дол. за двома кредитами, залученими у "Всеукраїнського банку розвитку" (ВБР).

У грудні 2013 року компанія уклала дві кредитні угоди з ВБР на 14,7 млн дол. і 8,1 млн дол. відповідно, сума зобов'язань за якими на середину минулого року становила, відповідно, 4,5 млн дол. і 4 млн дол. Згідно з умовами, термін дії договору – до кінця 2018 року.

У зв'язку з застосуванням Радою ЄС санкцій до Олександра Януковича, зокрема, заморожуванням активів, у листопаді 2014 року Національний банк прийняв рішення про віднесення ВБР до категорії проблемних. У даний час банк знаходиться в процедурі ліквідації.

Кредитні договори «Укрпошти» з ВБР кілька разів виставлялися в системі державних електронних торгів Prozorro єдиним лотом за початковою ціною 239 млн грн, яка потім була знижена до 167,5 млн грн. Однак торги були визнані такими, що не відбулися.