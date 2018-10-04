Економічне зростання в Україні прискорилося завдяки ранньому збору врожаю – Світовий банк

До кінця року цей ефект буде знівельовано, тому за підсумками всього 2018 року зростання ВВП становитиме 3,3%, а не на 3,5%, як раніше прогнозував банк.

Зростання валового внутрішнього продукту України у другому кварталі цього року до показника 3,8% викликане аномально раннім збором урожаю, але до кінця року цей ефект буде знівельовано, тому за підсумками всього 2018 року зростання ВВП становитиме 3,3%, а не на 3,5%, як раніше прогнозував банк.

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Про це під час презентації економічного прогнозу для України заявила економіст Світового банку у справах України Анастасія Головач.

«Економічне зростання в Україні прискорилося в першому півріччі 2018 року до 3,5%. І це вище, ніж початкові очікування. Сталося це завдяки тому, що у другому кварталі економіка зросла на 3,8%, і основною природою цього зростання був аномально ранній урожай. Тому ми очікуємо, що ефект від цього фактора буде в якійсь мірі знівельовано у другій половині року, і зростання ВВП у 2018 році буде 3,3%», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Світовий банк прогнозував зростання реального ВВП України в 2018 році на 3,5%, що відповідає колишнім прогнозам, оприлюдненим у жовтні 2017 року.