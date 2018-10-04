"ПриватБанк" відновив роботу свого сайту і веб-сервісів

Роботу відновлено після аварії мережі передачі даних найбільших українських провайдерів інтернету.

Фахівці "ПриватБанку" відновили стабільну роботу сайту банку і веб-сервісів після аварії мережі глобальної передачі даних найбільших українських провайдерів інтернету - компаній "Укртелеком" і DataGroup.

Як повідомила прес-служба банку, завдяки нестандартним рішенням і створенню нового резервного каналу передачі даних ІТ-департамент банку в найкоротші терміни забезпечив стабільне функціонування онлайн-сервісів.

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Як повідомлялося, сьогодні з 17:15 через аварію ліній зв'язку в Німеччині та перебоями із передачею даних клієнти "ПриватБанку" могли зіткнутися з тимчасовими перебоями доступу до сайту банку і онлайн-сервісів.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.