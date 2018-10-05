Китай ще не готовий до двосторонньої торговельної угоди - Трамп

Президент США також заявив, що гроші від китайських мит підуть на охорону здоров'я.

Китай ще не готовий до укладення торгової угоди з США, Вашингтон і Пекін проведуть переговори пізніше. З таким твердженням виступив у четвер президент США Дональд Трамп перед своїми прихильниками в місті Рочестер (штат Міннесота).

Читайте такожТрамп вімагає "справедливого" доступу американських товарів до ринків

Про це повідомляє ТАСС.

"Китай, вони хочуть укласти [торговельну] операцію, а я кажу, що вони ще не готові <...>, так що поговоримо пізніше", - зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що гроші, отримані від мита на китайські товари, підуть на охорону здоров'я. При цьому американський лідер вкотре заявив про свої добрі особисті стосунки з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося раніше, 15 червня цього року Трамп оголосив, що у зв'язку з крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої торгової практики, Вашингтон введе 25-процентні мита на імпортовані з цієї країни товари на суму 50 мільярдів доларів.

Влада КНР негайно відповіла адекватними тарифами стосовно аналогічної вартості імпортованої американської продукції. Згодом як Вашингтон, так і Пекін неодноразово вводили взаємні імпортні мита, що призвело до серйозної напруженості у відносинах двох держав.