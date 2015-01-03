У Раді пояснили, чому в бюджеті-2015 немає норми про обмеження депутатських зарплат

Про це йдеться у роз’ясненні прес-служби Апарату ВР, зробленому у зв’язку з появою у деяких ЗМІ повідомлень про те, що у законі про Держбюджет на цей рік зникли норми щодо запровадження обмежень нарахування заробітних плат народним депутатам і членам Кабінету міністрів.

«Зазначаємо, що скасування широкого кола пільг і виплат окремим категоріям осіб передбачено Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (опублікований у газеті «Голос України» від 31.12.2014 № 254)», - заявляють у ВР.

Як зазначається в роз’ясненні, прикінцевими положеннями (п.10) цього Закону передбачено, що у 2015 році максимальний місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів Кабінету міністру України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних установ, працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежуються 7 розмірами мінімальної заробітної плати, а при скороченні чисельності працівників - 10 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховуються у зазначеному максимальному розмірі).

Також повідомляється, що відповідно до статей 95, 96 Конституції України предметом регулювання закону України про Державний бюджет України є встановлення доходів та видатків на загальносуспільні потреби. Конституційний Суд України у 2008 році своїм рішенням заборонив вносити законом про Державний бюджет зміни до інших законів.

«Тому відсутність у Законі України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» норм про обмеження заробітних плат високопосадовців відповідає вимогам чинного законодавства», - говориться в роз’ясненні.